Моторошно та розкішно: будинок відомого екстрасенса виставили на продаж

На ринку нерухомості часто з'являються будинки, заселятись у які після попередніх власників може бути дещо лячно. Один з таких недавно виставили на продаж.

Елітний будинок вражає не лише своєю вартістю, але й дизайном та наповненням. Він може стати чудовою знахідкою для охочого вкласти гроші у нерухомість, якби не одне але.

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Будинок екстрасенса намагаються продати

Урі Геллер – відомий британський екстрасенс та містифікатор. Він володіє елітною нерухомістю ще з 1985 року. Всередині його будинку є все, що потрібне для розкішного життя, тож маєток може заполонити серце багатьох вибагливих покупців елітної нерухомості.

Споруджений він ще у 1970-х роках у селі Соннінг на Темзі. Тут живе чимало видатних людей, зокрема біля вигину річки оселився Джордж Клуні та колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей. Навпроти Геллерів будинок гітариста Led Zepplin Джиммі Пейдж, тож у нових власників буде змога завести знаменитих друзів.

Планував велику територію на 1400 квадратних метрів житлової площі єврейський архітектор Рамон Ґрін. Споруда створена у стилі палладіанство, та оздоблена вишуканими колонами та іншими елементами. Ззовні вона нагадує Білий дім у Вашингтоні.

Будинок Урі Геллера / Фото jpost

Власник будинку вирішив повернутись у країну свого народження, тож продажем займається агенція Savills у Великій Британії. Вартість будинку – 9,82 мільйонів доларів.