Емоції та необізнаність: експерт назвав основні помилки при виборі житла
Джерело:інстаграм @grekgleb
Обираючи житло, недосвідчені покупці звертають увагу на візуалізації та зовнішній вигляд новобудови у рекламних презентаціях. Але щоб згодом не пожалкувати про свій вибір, цього замало.
До такої серйозної купівлі варто підійти зважено:врахувати технічні моменти, документи, промоніторити конкурентів та почитати відгуки. Це допоможе мінімізувати ризики.
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Помилка 1. Обирати "на емоціях"
На жаль, покупці часто керуються емоціями, а забудовники радо користуються цим. Рендер, який демонструють продавці може не відповідати реальності, а важелів впливу на це немає.
Так, нерідко покупці платять за дизайнерські коридори з якісною плиткою, а на фініші отримають дешеві приміщення, які нагадуватимуть гуртожиток.
Помилка 2. Не перевіряти фактів
Забудовники користуються необізнаністю буквально у всьому! Все, що вони пишуть в описі будинку та прилеглої території, треба обов'язково перевіряти самому. Часто переваги перебільшують, а факти викривлюють. Так, можна зустріти неправдиву інформацію про інфраструктуру, наявність громадського транспорту та доступність до метро.
Помилка 3. Довіряти недосвідченим компаніям
Найкращий спосіб, який допоможе вберегти вас від ризиків, довіряти забудовникам, які звели кілька десятків хороших об'єктів, які успішно ввели в експлуатацію. Ви можете навіть попросити заїхати в один із цих ЖК, щоб ознайомитися з усіма нюансами та поспілкуватися з іншими мешканцями.
Оригінальний текст публікації
Часто дивишся на якійсь новий будинок чи то в живу, чи то на рекламі та пускаєш слину. Це все емоції, а при купівлі квартири рішення треба приймати зважено.
На жаль, керуватися емоціями – це найголовніша помилка, а забудовники цим користуються доволі часто. Але на них і немає важелів впливу аби якось на це вплинути. Були зображені дизайнерські коридори, а зробили як в гуртожитку або ще гірше.
Забудовники користуються необізнаністю буквально у всьому! Все, що вони пишуть в описі свого будинку та прилеглої території, треба обов'язково перевіряти самому, наприклад в телеграм-чатах, де вже є інші інвестори.
Найкращий засіб, як себе вберегти, – купувати у забудовників, які вже щось побудували та можна подивитися на живі приклади.