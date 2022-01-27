Емоції та необізнаність: експерт назвав основні помилки при виборі житла

Обираючи житло, недосвідчені покупці звертають увагу на візуалізації та зовнішній вигляд новобудови у рекламних презентаціях. Але щоб згодом не пожалкувати про свій вибір, цього замало.

До такої серйозної купівлі варто підійти зважено:врахувати технічні моменти, документи, промоніторити конкурентів та почитати відгуки. Це допоможе мінімізувати ризики.

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Помилка 1. Обирати "на емоціях"

На жаль, покупці часто керуються емоціями, а забудовники радо користуються цим. Рендер, який демонструють продавці може не відповідати реальності, а важелів впливу на це немає.

Перевірте усю інформацію про забудовника / Фото Pexels

Так, нерідко покупці платять за дизайнерські коридори з якісною плиткою, а на фініші отримають дешеві приміщення, які нагадуватимуть гуртожиток.

Помилка 2. Не перевіряти фактів

Забудовники користуються необізнаністю буквально у всьому! Все, що вони пишуть в описі будинку та прилеглої території, треба обов'язково перевіряти самому. Часто переваги перебільшують, а факти викривлюють. Так, можна зустріти неправдиву інформацію про інфраструктуру, наявність громадського транспорту та доступність до метро.

Помилка 3. Довіряти недосвідченим компаніям

Купуйте у забудовників, які позитивно зарекомендували себе на ринку житла / Фото Pexels

Найкращий спосіб, який допоможе вберегти вас від ризиків, довіряти забудовникам, які звели кілька десятків хороших об'єктів, які успішно ввели в експлуатацію. Ви можете навіть попросити заїхати в один із цих ЖК, щоб ознайомитися з усіма нюансами та поспілкуватися з іншими мешканцями.

Оригінальний текст публікації

Часто дивишся на якійсь новий будинок чи то в живу, чи то на рекламі та пускаєш слину. Це все емоції, а при купівлі квартири рішення треба приймати зважено.

На жаль, керуватися емоціями – це найголовніша помилка, а забудовники цим користуються доволі часто. Але на них і немає важелів впливу аби якось на це вплинути. Були зображені дизайнерські коридори, а зробили як в гуртожитку або ще гірше.



Забудовники користуються необізнаністю буквально у всьому! Все, що вони пишуть в описі свого будинку та прилеглої території, треба обов'язково перевіряти самому, наприклад в телеграм-чатах, де вже є інші інвестори.

Найкращий засіб, як себе вберегти, – купувати у забудовників, які вже щось побудували та можна подивитися на живі приклади.