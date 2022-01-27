К такой серьезной покупке стоит подойти взвешенно: учесть технические моменты, документы, промониторить конкурентов и почитать отзывы. Это поможет минимизировать риски.

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Ошибка 1. Выбирать "на эмоциях"

К сожалению, покупатели часто руководствуются эмоциями, а застройщики радостно пользуются этим. Рендер, который демонстрируют продавцы, может не соответствовать реальности, а рычагов влияния на это нет.



Проверьте всю информацию о застройщике / Фото Pexels

Так, нередко покупатели платят за дизайнерские коридоры с качественной плиткой, а на финише получат дешевые помещения, напоминающие общежитие.

Ошибка 2. Не проверять факты

Застройщики пользуются неосведомленностью буквально во всем! Все, что они пишут в описании дома и близлежащей территории, нужно обязательно проверять самому. Часто преимущества преувеличивают, а факты искажают. Да, можно встретить ложную информацию об инфраструктуре, наличии общественного транспорта и доступности метро.

Ошибка 3. Доверять неопытным компаниям



Покупайте у застройщиков, положительно зарекомендовавших себя на рынке жилья / Фото Pexels

Лучший способ, который поможет уберечь вас от рисков, доверять застройщикам, которые построили несколько десятков хороших объектов, успешно введенных в эксплуатацию. Вы можете даже попросить заехать в один из этих ЖК, чтобы ознакомиться со всеми нюансами и пообщаться с другими жителями.

Оригинальный текст публикации:

Часто смотришь на какой-то новый дом либо в живую, либо на рекламе и пускаешь слюну. Это все эмоции, а при покупке квартиры решение нужно принимать взвешенно.

К сожалению, руководствоваться эмоциями – это самое главное заблуждение, а застройщики этим пользуются довольно часто. Но на них и нет рычагов влияния, чтобы как-то на это повлиять. Были изображены дизайнерские коридоры, а сделали как в общежитии или еще хуже.

Застройщики пользуются неосведомленностью буквально во всем! Все, что они пишут в описании своего дома и прилегающей территории, нужно обязательно проверять самому, например, в телеграмм-чатах, где уже есть другие инвесторы.

Лучшее средство, как себя уберечь, – покупать у застройщиков, которые уже что-то построили и можно посмотреть живые примеры.