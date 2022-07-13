Про це розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. За його словами, саме на них припадало до 10% всіх продажів.
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Інвестор зайняв вичікувальну позицію
Як констатують експерти, угоди з інвестиційною метою сьогодні відсутні. На це, за їхніми словами є кілька причин.
Інвестор зараз не купуватиме, тим паче закордонний. Ми втратили такого покупця,
– констатує Юрій Піта.
Утім, обнадіює він, закордонний інвестор все ж не випускає з поля зору столичну нерухомість. Такі особи регулярно цікавляться тим, що відбувається на ринку, хоча це лише вичікувальна позиція – до угод поки що не доходить.
Якщо буде знижка у 50 – 60%, тоді, можливо, іноземці й куплять, розуміючи, що потім можна буде продати в рази дорожче. Але зараз такого не відбувається,
– уточнює президент АФНУ.
Він пояснив, що інвестиційні угоди на ринку не укладаються не тільки через підвищені ризики. Вагомою причиною є зниження дохідності оренди.
Експерти кажуть, що зараз її взагалі важко вирахувати, але до колишніх 7 – 11% точно далеко. Проте, така ситуація не назавжди: у міру відновлення платоспроможного попиту зростатимуть і орендні ставки.