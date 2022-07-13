Про це розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. За його словами, саме на них припадало до 10% всіх продажів.

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Інвестор зайняв вичікувальну позицію

Як констатують експерти, угоди з інвестиційною метою сьогодні відсутні. На це, за їхніми словами є кілька причин.

Інвестор зараз не купуватиме, тим паче закордонний. Ми втратили такого покупця,

– констатує Юрій Піта.

Утім, обнадіює він, закордонний інвестор все ж не випускає з поля зору столичну нерухомість. Такі особи регулярно цікавляться тим, що відбувається на ринку, хоча це лише вичікувальна позиція – до угод поки що не доходить.

Якщо буде знижка у 50 – 60%, тоді, можливо, іноземці й куплять, розуміючи, що потім можна буде продати в рази дорожче. Але зараз такого не відбувається,

– уточнює президент АФНУ.

Він пояснив, що інвестиційні угоди на ринку не укладаються не тільки через підвищені ризики. Вагомою причиною є зниження дохідності оренди.

Експерти кажуть, що зараз її взагалі важко вирахувати, але до колишніх 7 – 11% точно далеко. Проте, така ситуація не назавжди: у міру відновлення платоспроможного попиту зростатимуть і орендні ставки.

Зверніть увагу. Сьогодні іноземні інвестори масово скуповують нерухомість на Кіпрі. Так, впродовж червня 2022 року на Кіпрі уклали 1 173 угод з купівлі-продажу житла. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом за першу половину 2022 у країні продали 6 263 об'єкти.