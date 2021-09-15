Після ремонту дім Рошель більше нагадує кадр з фільму. Вінтажні предмети, чорно-білий телевізор і навіть копія сауни Елвіса Преслі.

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Захоплення вінтажем

Рошель Анвік / Фото 247newsaroundtheworld

Ще в дитинстві Рошель з матір'ю часто відвідували антикварні магазини. Її надихала різноманіть кольорів, елегантний крій одягу та те, як зображували майбутнє в епоху "Космічних перегонів".

Коли, у 2018 році Рошель з чоловіком придбали власний заміський дім, дівчина відразу вирішила перетворити закинуте приміщення у "райський куток 1950-х".

Оновлена вітальня / Фото 247newsaroundtheworld

Коли ми купили будинок, у мене дійсно не було так багато антикваріату. Перший антикваріат, який я побачила, зайшовши в будинок, був телевізор 1950-х років. З цього моменту колекціонування стало божевільним хобі, – розповідає Рошель.

Кухня витримана в естетиці 1950-х / Фото 247newsaroundtheworld

Фанатка вінтажу підійшла до облаштування дому з максимальною відповідальністю. Вона зібрала тисячі предметів 1950-х років, зокрема сауну, настільки рідкісну, що аналогічний екземпляр належав Елвісу Преслі.

Як виглядає дім

У домі зібрано безліч антикварних елементів / Фото 247newsaroundtheworld

Зовні будинок пофарбований в яскраво-бірюзовий колір. Номер будинку спеціально гіперболізований та пофарбований у рожевий. Крім того, фасад прикрашають фігури фламінго. Щоб доповнити атмосферу, з гаража визирає блакитний Dodge Royal Lancer 1955 року випуску.

Рошель Анвік у вітальні / Фото 247newsaroundtheworld

Всередині, поряд з класичними меблями середини століття і різноманітним декором, Рошель створила полінезійський куточок з лаундж-зоною, де розташовано коктейль-бар, виготовлений з бамбука.

Стилізована лаунж-зона / Фото 247newsaroundtheworld

Після завершення ремонтних робіт, дівчина вирішила здавати оселю в оренду кінематографістам.

В планах Рошель придбати нову нерухомість. В наступних будинках вона мріє відтворити атмосферу 1960-х і 1970-х років.