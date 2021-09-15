После ремонта дом Рошель больше напоминает кадр из фильма. Винтажные предметы, черно-белый телевизор и даже копия сауны Элвиса Пресли.

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Увлечение винтажем

Рошель Анвик / Фото 247newsaroundtheworld

Еще в детстве Рошель с матерью часто посещали антикварные магазины. Ее вдохновляло многообразие цветов, элегантный крой одежды и то, как изображали будущее в эпоху "Космической гонки"

Когда, в 2018 году Рошель с мужем приобрели собственный загородный дом, девушка сразу решила превратить заброшенное помещение в "райский уголок 1950-х".

Обновленная гостиная / Фото 247newsaroundtheworld

Когда мы купили дом, у меня действительно не было так много антиквариата. Первый антиквариат, который я увидела, зайдя в дом, был телевизор 1950-х годов. С этого момента коллекционирования стало безумным хобби, – рассказывает Рошель.

Кухня выдержана в эстетике 1950-х / Фото 247newsaroundtheworld

Фанатка винтажа подошла к обустройству дома с максимальной ответственностью. Она собрала тысячи предметов 1950-х годов, в частности сауну, столь редкую, что аналогичный экземпляр принадлежал Элвису Пресли.

Как выглядит дом

В доме собрано множество антикварных элементов / Фото 247newsaroundtheworld

Внешне дом окрашен в ярко-бирюзовый цвет. Номер дома специально гиперболизированный и окрашен в розовый. Кроме того, фасад украшают фигуры фламинго. Чтобы дополнить атмосферу, из гаража выглядывает голубой Dodge Royal Lancer 1955 выпуска.

Рошель Анвик в гостиной / Фото 247newsaroundtheworld

Внутри, рядом с классической мебелью середины века и разнообразным декором, Рошель создала полинезийский уголок с лаундж-зоной, где находится коктейльная, изготовленная из бамбука.

Стилизованная лаунж-зона / Фото 247newsaroundtheworld

После завершения ремонтных работ, девушка решила сдавать жилье в аренду кинематографистам.

В планах Рошель приобрести новую недвижимость. В следующих домах она мечтает воссоздать атмосферу 1960-х и 1970-х годов.