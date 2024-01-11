Три ефектні оновлення фарби в інтер'єрі, які варто спробувати у 2024 році
Джерело:Homes & Gardens
Саме зимою добре шукати ідеї для оновлення інтер'єру, особливо якщо мовиться про фарбування. Дизайнери кажуть, що якщо освіжити наявний колір або пофарбувати стіни чи меблі в новий, дім одразу стане затишнішим і яскравішим.
Якщо ви звикли "прикрашати" кімнату лише нейтральними кольорами, то варто це змінити. Навіть один яскравий акцент може миттєво покращити вигляд усього приміщення, як-от фарбування іншим тоном стіни позаду ліжка в спальні.
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Зробіть одну стіну акцентною
Пофарбувати стіну в яскравий колір – гарний спосіб внести колір у ваш дім. Якщо для вас це рішення надто сміливе, то можете пофарбувати лише плінтуси. Для цього треба вибрати стіну, яку ви хочете зробити фокусною точкою, і просто пофарбувати в цьому місці плінтус. Для кращого ефекту варто зробити яскравими всі плінтуси в кімнаті.
Якщо ви все ж вирішили робити акцентну стіну, зверніть увагу на м'які відтінки яскравих кольорів, як-от приглушений жовтий.
Пофарбуйте одним кольором маленьку кімнату
Маленькі кімнати можуть стати чудовим приміщення для експериментів із яскравими та насиченими кольорами. Оскільки вони, найімовірніше, не є основними приміщеннями у вашому домі, ви можете дозволити собі бути трохи сміливішими.
Наприклад, пофарбуйте туалетну кімнату, коридор чи комору в глибокий чорний колір або ж у темно-зелений.
Пофарбуйте щось із меблів яскравим кольором
Новий шар фарби точно допоможе освіжити старі меблі. Це чудовий варіант для орендарів, а також гарна ідея, якщо ви не хочете фарбувати стіни.
Якщо у вас кімната в нейтральних кольорах, а ви хочете освіжити старий комод, то пофарбуйте його в яскраво-червоний чи малиновий відтінок. Дизайнери кажуть, що це рішення на 10 з 10.