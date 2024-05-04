Вам це знадобиться: три найкращі кольори для фарбування стелі на думку дизайнерів

Зазвичай стелю фарбують просто в білий колір, щоб довго не думати й не сумніватися у виборі. Проте останні кілька років тенденції закликають нас наважитися на сміливіший відтінок.

Дизайнери підтверджують, що більшість із нас за замовчуванням обирає для стелі білу фарбу. Проте насправді це не завжди найкращий вибір, бо надмір білого може створити клінічне відчуття в кімнаті. Експерти розповіли, які три відтінки найкраще обирати та чому.

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Приглушений колір стін

Вітальня пофарбована в теплі глиняні відтінки / Фото Farrow & Ball

"Секрет гарного відтінку полягає в тому, щоб колір фарби ваших стін змішати з білим", – кажуть фахівці.

Таким правилом послуговуються дизайнери, коли мають завдання створити візуально цілісний дизайн. Використовуючи лише два кольори, вони можуть створити безліч відтінків, які стануть чудовою заміною білому.

Гірчично-жовтий

Біла спальня з жовтою стелею / Фото Benjamin Moore

Якщо ви плануєте фарбувати всі чотири стіни білим, то "п'яту стіну" точно треба виділити. Для фарбування стелі дизайнери наполегливо радять використовувати і яскраві тони, наприклад сонячний чи гірчичний жовтий. Особливо такі кольори добре "працюють" у кімнатах з високими стелями.

Блакитний

Нейтральна спальня з блакитною стелею і рожевим кріслом / Фото Benjamin Moore

Щоб створити заспокійливу атмосферу в кімнаті, треба безперечно використовувати блакитний, – він асоціюється з небом і морем. А ще цей відтінок створює ілюзію більшого простору, тобто ідеальний для інтер'єру маленьких приміщень.