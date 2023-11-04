Фахівці з кольору та провідні дизайнери кажуть, що справді існують кольори, яких у більшості випадків слід уникати, коли обираєте фарбу для стелі. Звичайно, ви маєте обирати ті тони, які вам найбільше подобаються. Проте експерти пропонують своєрідний фільтр, який, можливо, вас зорієнтує.

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Чорний

Темна стеля візуально зменшує кімнату / Фото Future

Яскравий білий

Саме цей відтінок білого додає клінічної атмосфери, наче в лікарні / Фото Raquel Langworthy

Жовтий

Яскраві кольори стелі – зазвичай погана ідея / Фото Future

Зелений

Цей колір неприємний увечері, на тлі штучного світла / Фото Farrow & Ball

Бордовий

Червоний та його відтінки бувають надто різкими для очей / Фото Little Greene