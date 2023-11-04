Специалисты по цвету и ведущие дизайнеры говорят, что действительно существуют цвета, которые в большинстве случаев следует избегать, когда выбираете краску для потолка. Конечно, вы должны выбирать те тона, которые вам больше всего нравятся. Однако эксперты предлагают своеобразный фильтр, который, возможно, сориентирует вас.

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Черный

Темный потолок визуально уменьшает комнату / Фото Future

Яркий белый

Именно этот оттенок белого придает клиническую атмосферу, словно в больнице / Фото Raquel Langworthy

Желтый

Яркие цвета потолка – обычно плохая идея / Фото Future

Зеленый

Этот цвет неприятный вечером, на фоне искусственного света.

Бордовый

Красный и его оттенки бывают слишком резкими для глаз / Фото Little Greene