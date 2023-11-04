5 кольорів, у які в жодному разі не варто фарбувати стелю
Джерело:Homes & Gardens
Історично склалося так, що стелі найчастіше фарбували в білий колір, зберігаючи більш авантюрні кольори для стін. Однак це насправді може бути не найкращим варіантом.
Фахівці з кольору та провідні дизайнери кажуть, що справді існують кольори, яких у більшості випадків слід уникати, коли обираєте фарбу для стелі. Звичайно, ви маєте обирати ті тони, які вам найбільше подобаються. Проте експерти пропонують своєрідний фільтр, який, можливо, вас зорієнтує.
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