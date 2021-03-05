Фартух на кухню: ТОП-3 матеріалів
Кухонний фартух – елемент, який впливає не тільки на вигляд всього приміщення, але й на комфорт під час приготування їжі.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Які матеріали варто використовувати для фартуха на кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Для початку, що таке фартух – це та сама частина між верхніми і нижніми ящиками на кухні, яку часто обробляють плиточкою. Сьогодні ми розповімо про наш особистий топ, що найчастіше використовуємо ми у своїх проєктах,
– зазначила Морозова.
3 найпоширеніших варіанти кухонного фартуха
Загартоване скло
За словами дизайнерки інтер'єру, переваги цього рішення у тому, що глянець виглядає стильно і не має швів. Це рівна і вологостійка поверхня, яку зручно мити. Крім того, її можна підібрати в будь-якому кольорі під інтер'єр. До мінусів можна віднести не низьку вартість такого рішення.
Загартоване скло – популярне рішення для фартуха на кухні / Фото remont-volot
Плитка
Цей варіант дозволяє вибрати різні фактури і текстури, адже асортимент плитки різноманітний. Крім того, є як бюджетний, так і дорогий сегмент. Мінуси плитки – трудомісткий і запорошений монтаж, наявність стиків, які брудняться і вимагають чищення.
Плитка – один з найбільш затребуваних варіантів на кухні / Фото design-homes
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Штучний камінь
Цей варіант дозволяє зробити фартух точно таким, як і стільниця, – без зайвих швів і з гарним переходом. Монтаж не складний, а реставрація – егка. До недоліків можна віднести високу вартість матеріалу.
Фартух з штучного каменю дозволяє уникнути швів / Фото akuhnja
Вікторія Морозова уточнила, що існують і інші варіанти фартуха, однак ці використовуються найчастіше.
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