Райська ферма розташована в селі Вестхолл, графство Саффолк. Навколо неї розтяглися мальовничі поля, тому територія виглядає дуже усамітненою. Водночас до ринкового містечка Хейлсворт п'ять кілометрів.

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Фермерський будиночок 16 століття з басейном

Будинок датується 16 століттям. Його збудували у фермерському стилі з великим внутрішнім двориком для зручного відпочинку влітку. Зовні облаштований басейн з вигнутою скляною конструкцією, щоб можна було плавати в будь-яку погоду. Також є гідромасажна ванна та сауна.

Крім основного будинку, є прибудова, що вміщує спальню, кухню, душову та дві вітальні. Серед інших будівель – сарай та будиночок з трьома відділеннями для автомобілів. Загальна площа власності складає 4 гектари.



На території є будинок з басейном та багато господарських будівель / Фото Fine & Country

На нижньому поверсі головного будинку є простора вітальня з величезним каміном, а їдальня вміщує 10 осіб. Кухня виконана в стилі сільського шику.

Інтер'єр фермерського будиночка / Фото Fine & Country

Житлові приміщення розташовані на трьох поверхах. У будинку є п'ять двомісних спалень, одна з них – з ванною кімнатою. Їх також можна використовувати як кабінет або офіс. Ванні кімнати дуже просторі, з подвійною раковиною та душовою кабіною. Останній раз будинок продавали за 1, 8 мільйона доларів.