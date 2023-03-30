Райская ферма расположена в деревне Вестхолл, графство Саффолк. Вокруг нее растянулись живописные поля, поэтому территория выглядит очень уединенной. В то же время до рыночного городка Хейлсворт пять километров.

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Фермерский домик 16 века с бассейном

Дом датируется 16 веком. Его построили в фермерском стиле с большим двориком для удобного отдыха летом. Снаружи обустроен бассейн с изогнутой стеклянной конструкцией, чтобы можно было плавать в любую погоду. Также есть гидромассажная ванна и сауна.

Кроме основного дома, есть пристройка, содержащая спальню, кухню, душевую и две гостиные. Среди других зданий – сарай и домик с тремя отделениями для автомобилей. Общая площадь собственности составляет 4 гектара.



На территории есть дом с бассейном и много хозяйственных построек / Фото Fine & Country

На нижнем этаже главного дома есть просторная гостиная с огромным камином, а столовая вмещает 10 человек. Кухня выполнена в стиле деревенского шика.

Интерьер фермерского домика / Фото Fine & Country

Жилые помещения расположены на трех этажах. В доме есть пять двухместных спален, одна из них – с ванной комнатой. Их также можно использовать в качестве кабинета или офиса. Ванные комнаты очень просторные, с двойной раковиной и душевой кабиной. Последний раз дом продавали за 1,8 миллиона долларов.