Тут красиве усе: ви маєте побачити цей ідилічний фермерський будинок в Африці
Джерело:Homes & Gardens
Життя на фермі Марго та Джеймса Гілфілланів вже не буде таким ідилічним, якщо вони придбають інший дім. Їхній теперішній будинок з казковою природою навколо – це просто мрія.
Незалежно від того, відпочивають вони на диванах перед вогнищем, збираються за величезним столом на сімейній кухні чи прогулюються залитими сонцем фруктовими садами – кожен куточок у будинку й поза ним "говорить" затишком і теплом.
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Інтер'єр просто чудовий
У 2014 році сім'я оселилася в долині Елгін – "яблуневій країні" Південної Африки. Тут власники розпочали ремонт свого затишного гніздечка.
Вони зробили шість відкритих камінів та встановили підігрів підлоги. Також спроєктували та втілили в реальність нове крило в будинку з основною кімнатою, трьома спальнями з окремими ванними кімнатами та двома домашніми офісами.
В інтер'єрі відчувається індивідуальний стиль власників / Фото Karl Rogers
Любов власниці до традиційного декору в поєднанні з ностальгією за англійським фермерським будинком стали джерелом натхнення, коли справа дійшла до меблювання кімнат. "Я просто обожнюю старі речі та меблі, які нагадують мені про минулі дні", – поділилася власниця.
Вітальня виконана в стилі кантрі, в зелених, рожевих, вицвілих синіх і м'яких червоних кольорах на кремовому фоні. Інтер'єр кухні просто неймовірний. Він зовсім не схожий на інші дизайни. Особливістю кімнати є стіна з візерунковою плиткою та книжкові шафи, які надають унікальної родзинки.
Сам будинок розташований біля озера. Там власники облаштували відпочинкову зону для того, щоб дихати найчистішим повітрям та милуватися природою.