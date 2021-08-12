Будівлю хочуть здати в оренду на 5 років. Яка вартість об'єкту на місяць та як він виглядає – читайте далі.

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Що відомо про об'єкт

На аукціон буде виставлено частину Руської брами з баштами та укріпленнями. Вони перебувають на балансі Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Об'єкт збудований у XVI столітті та є пам'яткою архітектури національного значення.

З підвищенням інтересу до внутрішнього туризму, в Україні постійно зростає потік відвідувачів до Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Саме тому оренда цього об'єкта має чудові перспективи розвитку власної справи, оскільки має вигідну площу, популярне серед туристів розташування, а також історичну, культурну та наукову цінність,

– зазначили у Фонді держмайна.

Фонд держмайна хоче здати об'єкт в оренду на 5 років / Фото k-p

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Деталі про аукціон

Загальна площа активу складає 210,2 квадратні метри. В оренду планують здати Казематну куртину, прибрамну башту та напівбашту з галереєю.

За даними Фонду держмайна, комплекс перебуває у задовільному стані. На території є електрика. Стартова ціна – 16 558,24 гривні на місяць. Термін оренди – 5 років.

Онлайн-аукціон відбудеться 25 серпня.

Як виглядає об'єкт / Фото Фонду держмайна, ua.igotoworld: