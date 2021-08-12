Здание хотят сдать в аренду на 5 лет. Какая стоимость объекта в месяц и как он выглядит – читайте дальше.

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Что известно об объекте

На аукцион будет выставлена часть Руських ворот с башнями и укреплениями. Они находятся на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец". Объект построен в XVI веке и является памятником архитектуры национального значения.

С повышением интереса ко внутреннему туризму, в Украине постоянно растет поток посетителей в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Каменец". Именно поэтому аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов расположение, а также историческую, культурную и научную ценность,

– отметили в Фонде госимущества.

Фонд госимущества хочет сдать объект в аренду на 5 лет / Фото k-p

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Детали об аукционе

Общая площадь актива составляет 210,2 квадратных метра. В аренду планируют сдать казематную куртину, приворотную башню и полубашню с галереей.

По данным Фонда госимущества, комплекс находится в удовлетворительном состоянии. На территории есть электричество. Стартовая цена – 16 558,24 гривны в месяц. Срок аренды – 5 лет.

Онлайн-аукцион состоится 25 августа.

Как выглядит объект / Фото Фонда госимущества, ua.igotoworld: