Фонд держмайна виставить на аукціон замок XVI століття: де він та як виглядає
Джерело:Фонд держмайна
Фонд державного майна виставить на аукціон пам'ятку архітектури національного значення. Йдеться про частину Руської брами у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Будівлю хочуть здати в оренду на 5 років. Яка вартість об'єкту на місяць та як він виглядає – читайте далі.
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Що відомо про об'єкт
На аукціон буде виставлено частину Руської брами з баштами та укріпленнями. Вони перебувають на балансі Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Об'єкт збудований у XVI столітті та є пам'яткою архітектури національного значення.
З підвищенням інтересу до внутрішнього туризму, в Україні постійно зростає потік відвідувачів до Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Саме тому оренда цього об'єкта має чудові перспективи розвитку власної справи, оскільки має вигідну площу, популярне серед туристів розташування, а також історичну, культурну та наукову цінність,
– зазначили у Фонді держмайна.
Фонд держмайна хоче здати об'єкт в оренду на 5 років / Фото k-p
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Деталі про аукціон
Загальна площа активу складає 210,2 квадратні метри. В оренду планують здати Казематну куртину, прибрамну башту та напівбашту з галереєю.За даними Фонду держмайна, комплекс перебуває у задовільному стані. На території є електрика. Стартова ціна – 16 558,24 гривні на місяць. Термін оренди – 5 років.
Онлайн-аукціон відбудеться 25 серпня.
Як виглядає об'єкт / Фото Фонду держмайна, ua.igotoworld: