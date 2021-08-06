За триповерхову нерухомість просять 17 мільйонів євро (537 мільйонів гривень). Що є на ділянці та всередині будинку – читайте далі.

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Що відомо про будинок

Шикарна триповерхова вілла розташована в престижному курорті Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурному березі. Вона була власністю Доменіко Дольче та Стефано Габбани до 2012 року. Нинішні власники провели капітальний ремонт в особняку, і через кілька років вирішили продати нерухомість за 17 мільйонів євро.

У 2000 році Доменіко Дольче і Стефано Габбана зізналися у багаторічних романтичних стосунках / Фото newmoney

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Що є в особняку

На першому поверсі будинку облаштована простора вітальня, кухня та їдальня. В об'єкті також є дві спальні з терасами, три гостьові кімнати й робочий кабінет, а на ділянці – фітнес-зона і басейн.

З просторого будинку відкривається неймовірний вид / Фото Savills

Як виглядає вілла, яка належала Дольче та Габбані / Фото Savills: