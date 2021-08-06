За трехэтажную недвижимость просят 17 миллионов евро (537 миллионов гривен). Что есть на участке и внутри дома – читайте далее.

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Что известно о доме

Шикарная трехэтажная вилла расположена в престижном курорте Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу. Она являлась собственностью Доменико Дольче и Стефано Габбаны до 2012 года. Нынешние владельцы провели капитальный ремонт в особняке, и спустя несколько лет решили продать недвижимость за 17 миллионов евро.

В 2000 году Доменико Дольче и Стефано Габбана признались в многолетних романтических отношениях / Фото newmoney

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Что есть в особняке

На первом этаже дома обустроена просторная гостиная, кухня и столовая. В объекте также есть две спальни с террасами, три гостевых комнаты и рабочий кабинет, а на участке – фитнес-зона и бассейн.

Из просторного дома открывается невероятный вид / Фото Savills

Как выглядит вилла, принадлежавшая Дольче и Габбане / Фото Savills: