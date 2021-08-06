Зірка отримала за будинок 11,8 мільйона доларів (318 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.
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Що відомо про будинок
Власницею елітної нерухомості в Малібу Памела Андерсон стала у 2000 році. Будинок вона купила за 1,8 мільйона доларів (близько 10 мільйонів гривень за курсом на той час). Актриса заявляла, що витратила 8 мільйонів доларів і 10 років, щоб зробити своє житло ідеальним.
Памела Андерсон облаштувала будинок на свій смак / Фото realtor
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Що дісталося новому власникові
В особняку є 4 спальні, 4 ванні кімнати, простора світла кухня і сауна. На даху об'єкта розташована тераса, де можна повалятися на лежаках, скористатися спа й поплавати у басейні. Також є камін для затишних вечорів. До будинку прилягає власний приватний піщаний пляж з виходом до океану.
Як виглядає колишній будинок Памели Андерсон / Фото Realtor.com: