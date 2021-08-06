Зірка отримала за будинок 11,8 мільйона доларів (318 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Власницею елітної нерухомості в Малібу Памела Андерсон стала у 2000 році. Будинок вона купила за 1,8 мільйона доларів (близько 10 мільйонів гривень за курсом на той час). Актриса заявляла, що витратила 8 мільйонів доларів і 10 років, щоб зробити своє житло ідеальним.

На продаж зірка виставила об'єкт навесні 2021 року. Вона хотіла отримати за будинок 14,9 мільйона доларів (401,5 мільйона гривень).

Памела Андерсон облаштувала будинок на свій смак / Фото realtor

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Що дісталося новому власникові

В особняку є 4 спальні, 4 ванні кімнати, простора світла кухня і сауна. На даху об'єкта розташована тераса, де можна повалятися на лежаках, скористатися спа й поплавати у басейні. Також є камін для затишних вечорів. До будинку прилягає власний приватний піщаний пляж з виходом до океану.

Памела Андерсон у 2021 році вийшла заміж за свого охоронця. Подружжя вирішило жити на острові Ванкувер у Канаді. Там у зірки є котедж, який дістався їй у спадок від бабусі.

Як виглядає колишній будинок Памели Андерсон​ / Фото Realtor.com: