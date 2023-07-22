П'ять інтер'єрів французьких сільських віталень, де можна почерпнути натхнення

Французи тривалий час хотіли навчитися витончено поєднувати минуле та сьогодення у позачасовий стиль, який шанував би традиції та постійно адаптувався б до сучасних потреб. І їм це вдалося.

Французький сільський стиль – це не лише про оздоблення й аксесуари. В інтер'єрі вітальні ви побачите легку яскраву колірну палітру й багато гарних і зручних диванів. Відтворити такий стиль у своєму домі легко, адже він не потребує чогось надзвичайного.

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Ось п'ять варіантів дизайну вітальні у французькому сільському стилі. Кожен з них чарівний по-своєму, тож гадаємо, вам щось точно сподобається.

М'який і романтичний дизайн

Вітальня у французькому котеджі / Фото French Country Cottage

Сімейна вітальня у білих відтінках

Чарівна вітальня з великими й зручними сидіннями / Фото Getty Images

Інтер'єр з особливим французьким декором

Тут неймовірний декор / Фото Maison de Cinq

Французький сільський мінімалізм

Не кожна вітальня наповнена аксесуарами / Фото Getty Images

Невибагливий і зручний дизайн

Темна вітальня з доволі простим дизайном / Фото Getty Images