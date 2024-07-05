Три найкращі кольори фурнітури для білої кухні: дизайнери назвали свої улюблені

Кухня білого кольору універсальна, а відтак потребує такої ж фурнітури – універсальних відтінків. Хоча на маленьких деталях можна зробити барвистий акцент, дизайнери радять обирати класику.

Якщо ви хочете додати родзинки в інтер'єр кухні, то стильна фурнітура якраз є тим штрихом, що допомагає створити естетику. Ось три варіанти від дизайнерів, які будуть доречні в кухні будь-якого стилю.

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Латунна фурнітура

Біла кухня з латунною фурнітурою / Фото deVOL

Латунь – це більше про класичний інтер'єр, але цей матеріал зараз такий популярний, що його використовують в дизайні будь-якого стилю.

Вибір золотистого металевого покриття може додати тепла білій кухні. Є багато варіантів латуні, але якщо ви хочете чогось темнішого та виразнішого, зверніть увагу на кухонну фурнітуру з бронзовим покриттям, – пропонує дизайнерка з Каліфорнії Найджел Палмер.

Латунна фурнітура створює особливий акцент у білій кухні з темною дерев'яною підлогою чи стельовими балками.

Чорна матова фурнітура

Біла кухня з чорною фурнітурою / Фото Diana Bastone Designs

Матове чорне покриття створює монохромну схему, яка є водночас практичною та мінімалістською. Це чудовий варіант для сучасного інтер'єру,

– каже британська дизайнерка Пол Кліффорд.

Чорний і білий – чудове поєднання, якщо ви хочете додати ще кілька кольорів в інтер'єр. Адже ці два класичні кольори поєднуються майже з будь-якою палітрою.

Дерев'яна фурнітура

Біла кухня з фурнітурою з натурального дерева / Фото Naked Kitchens

Оздоблення з натурального дерева стає все більш популярним, бо додає інтер'єру природної привабливості та м'якості. Це відсилання до скандинавського стилю, який так усі люблять.