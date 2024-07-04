Незалежно від того, чи є у вас маленька вітальня, чи простора кімната для відпочинку, ці ідеї декорування можна адаптувати до будь-якої площі та стилю. Це прості зміни, які й коштують дешево, і потребують мінімальних зусиль.

Цікаво Які кольори роблять маленьку спальню вишуканою та затишною: три палітри від дизайнерів

Додайте яскравий колір, що викликає у вас радість

Нерухомість Тренди і натхнення Затишна вітальняВітальня з акцентним блакитним диваном / Фото Vaughan Design & Development

Вибір одного акценту, такого як яскраве крісло чи килим, може миттєво змінити атмосферу вашого простору. Колір дуже впливає на наш настрій і рівень енергії, тому використовуйте радісні відтінки, як-от сонячно-жовтий, зелений або блакитний.

Придбайте декор з натуральних матеріалів

Нерухомість Тренди і натхнення Затишна вітальняВітальня в стилі прибережної каюти / Фото Neptune

Природні текстури ідеально підходять для створення розслабленої та спокійної атмосфери. Такі предмети, як плетені килими чи ротангові освітлювальні прилади створюють зв’язок із зовнішнім середовищем.

Замініть декоративні подушки

Нерухомість Тренди і натхнення Затишна вітальняВітальня у вінтажному стилі з декоративними подушками / Фото Carley Summers

Подушки – один з найпростіших елементів декору, які не потребують значних витрат. А вигляд вітальні з новими диванними подушками, які мають цікавий принт, зовсім інший.

Заберіть зайвий декор

Нерухомість Тренди і натхнення Затишна вітальняСонячна вітальня з синім диваном / Фото Alexandra Kaehler

"Менше речей – більше відчуття легкості. Це завжди моя ціль, особливо в теплу погоду", – каже дизайнерка з Міннесоти.

Додайте індивідуальності

Нерухомість Тренди і натхнення Затишна вітальняСиня вітальня зі смугастим диваном та аксесуарами з ротанга / Фото Alexandra Kaehler

Немає нічого кращого за інтер'єр, що сповнений індивідуальності. Подумайте, які речі нагадують вам про щасливі моменти та поставте їх як декор у вітальні. Сімейні фотографії в рамках – чудовий початок.