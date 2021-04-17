Гардеробна у спальні: всі за та проти модного рішення

Гардеробна – предмет меблів, який користується високим попитом серед власників житла і дизайнерів інтер'єру. Найчастіше її розміщують в спальні.

Гардеробна у спальній кімнаті має як плюси, так і мінуси. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Багато хто мріє про те, щоб їх будинок чи квартиру доповнювала стильна гардеробна. Це дозволяє постійно тримати в порядку всі речі й робить приміщення більш стильним і сучасним. Гардеробна дозволяє зберігати в одному місці не лише той одяг, який ви носите на цей час, але й те вбрання, для яких зараз не час. Крім того, у гардеробній можна розміщувати взуття і аксесуари,

– зазначила Морозова.

Переваги гардеробної у спальні

Спальня – місце, де люди зазвичай переодягаються, тому потрібні речі під рукою – це зручно, практично і комфортно.

Якщо в спальні є гардеробна, це дозволяє зберігати все вбрання в одній кімнаті.

Наявність гардеробної саме у спальні дозволяє зберегти місце в інших кімнатах.

Якщо в спальні є добре продумана гардеробна кімната, це позбавляє від необхідності встановлювати туалетний столик, шафу чи комод.

У гардеробній можна розмістити прасувальну дошку разом з праскою, а також дзеркало з підсвічуванням, щоб бачити себе перед походом куди-небудь.

Гардеробна у спальні – це зручно і практично / Фото pinterest

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Мінуси гардеробної у спальні

Для зручної гардеробної у спальні часто потрібно робити перепланування.

Відкрите зберігання. Якщо у гардеробній немає шафок, які закриваються, речі, які в ній знаходяться, можуть покриватися пилом.

Якщо в гардеробній будуть встановлені глухі двері, потрібно встановити приточно-витяжну систему вентиляції. Це необхідно для того, щоб у речей не було затхлого запаху.

Для місткої гардеробної у спальні може знадобитися перепланування / Фото pinterest