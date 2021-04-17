Гардеробна у спальні: всі за та проти модного рішення

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Гардеробна – предмет меблів, який користується високим попитом серед власників житла і дизайнерів інтер'єру. Найчастіше її розміщують в спальні.
Гардеробна у спальній кімнаті має як плюси, так і мінуси. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Багато хто мріє про те, щоб їх будинок чи квартиру доповнювала стильна гардеробна. Це дозволяє постійно тримати в порядку всі речі й робить приміщення більш стильним і сучасним. Гардеробна дозволяє зберігати в одному місці не лише той одяг, який ви носите на цей час, але й те вбрання, для яких зараз не час. Крім того, у гардеробній можна розміщувати взуття і аксесуари,
– зазначила Морозова.
Гардеробна у спальні – це зручно і практично / Фото pinterest
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Для місткої гардеробної у спальні може знадобитися перепланування / Фото pinterest