Гардеробная – предмет мебели, который пользуется высоким спросом среди владельцев жилья и дизайнеров интерьера. Чаще всего ее размещают в спальне.

Гардеробная в спальной комнате имеет как плюсы, так и минусы. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

Читайте Планировка шкафа внутри: 5 советов, как сделать ее удобной

Многие мечтают о том, чтобы их дом или квартиру дополняла стильная гардеробная. Это позволяет постоянно держать в порядке все вещи и делает помещение более стильным и современным. Гардеробная позволяет хранить в одном месте не только ту одежду, которую вы носите на данный момент, но и те наряды, для которых сейчас не время. Кроме того, в гардеробной можно размещать обувь и аксессуары,

– отметила Морозова.

Преимущества гардеробной в спальне

Спальня – место, где люди обычно переодеваются, поэтому нужные вещи под рукой – это удобно, практично и комфортно.

Если в спальне есть гардеробная, это позволяет хранить все наряды в одной комнате.

Наличие гардеробной именно в спальне позволяет сохранить место в других комнатах.

Если в спальне есть хорошо продуманная гардеробная комната, это избавляет от необходимости устанавливать туалетный столик, шкаф или комод.

В гардеробной можно разместить гладильную доску вместе с утюгом, а также зеркало с подсветкой, чтобы видеть себя перед походом куда-либо.

Гардеробная в спальне – это удобно и практично / Фото pinterest

Интересно Как найти хороших строителей для ремонта квартиры: 5 важных пунктов

Минусы гардеробной в спальне

Для удобной гардеробной в спальне часто требуется делать перепланировку.

Открытое хранение. Если в гардеробной нет закрывающихся шкафов, вещи, которые в ней находятся, могут покрываться пылью.

Если в гардеробной будет установлена глухая дверь, требуется установить приточно-вытяжную систему вентиляции. Это необходимо для того, чтобы у вещей не было затхлого запаха.

Для вместительной гардеробной в спальне может потребоваться перепланировка / Фото pinterest