Гардеробная в спальне: все за и против модного решения
Гардеробная – предмет мебели, который пользуется высоким спросом среди владельцев жилья и дизайнеров интерьера. Чаще всего ее размещают в спальне.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Гардеробная в спальной комнате имеет как плюсы, так и минусы. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
Читайте Планировка шкафа внутри: 5 советов, как сделать ее удобной
Многие мечтают о том, чтобы их дом или квартиру дополняла стильная гардеробная. Это позволяет постоянно держать в порядке все вещи и делает помещение более стильным и современным. Гардеробная позволяет хранить в одном месте не только ту одежду, которую вы носите на данный момент, но и те наряды, для которых сейчас не время. Кроме того, в гардеробной можно размещать обувь и аксессуары,
– отметила Морозова.
Преимущества гардеробной в спальне
- Спальня – место, где люди обычно переодеваются, поэтому нужные вещи под рукой – это удобно, практично и комфортно.
- Если в спальне есть гардеробная, это позволяет хранить все наряды в одной комнате.
- Наличие гардеробной именно в спальне позволяет сохранить место в других комнатах.
- Если в спальне есть хорошо продуманная гардеробная комната, это избавляет от необходимости устанавливать туалетный столик, шкаф или комод.
- В гардеробной можно разместить гладильную доску вместе с утюгом, а также зеркало с подсветкой, чтобы видеть себя перед походом куда-либо.
Гардеробная в спальне – это удобно и практично / Фото pinterest
Интересно Как найти хороших строителей для ремонта квартиры: 5 важных пунктов
Минусы гардеробной в спальне
- Для удобной гардеробной в спальне часто требуется делать перепланировку.
- Открытое хранение. Если в гардеробной нет закрывающихся шкафов, вещи, которые в ней находятся, могут покрываться пылью.
- Если в гардеробной будет установлена глухая дверь, требуется установить приточно-вытяжную систему вентиляции. Это необходимо для того, чтобы у вещей не было затхлого запаха.
Для вместительной гардеробной в спальне может потребоваться перепланировка / Фото pinterest
Поделиться новостью