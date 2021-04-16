Шафа – обов'язковий елемент будь-якої квартири. Його потрібно ретельно продумати, щоб з користю використати кожен сантиметр.

Для цього потрібно визначитися з кількома моментами. Якими саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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Складаєш речі в шафу, а звідти все вивалюється. Не можеш знайти потрібний одяг, у результаті ходиш у джинсах і футболці. Взуття складається в коробки, ти про нього не згадуєш, а потім купуєш ще одні білі кросівки, бо про стару пару забула,

– зазначила Петрякова.

Як зробити шафу зручною

1. Глибина стандартної шафи становить 60 см. Цей параметр ідеально підходить для вішалок. Однак якщо мова йде про полиці, то речі доводиться складати у два ряди. За словами дизайнерки інтер'єру, полиці краще робити 45 – 50 сантиметрів.

2. Якщо ви замовляєте шафу-купе, рекомендується порівняти внутрішнє наповнення з розміром дверей. Продумайте, які відсіки та полиці будуть відкриті при відкриванні шафи.

3. Фурнітура. Валентина Петрякова додала, що не слід економити на фурнітурі для шафи. Зокрема, сітки, ящики для аксесуарів і полиці для взуття дозволять грамотно спланувати простір шафи.

Від планування шафи залежить комфорт мешканців​ / Фото roomester

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4. Речі. Для того щоб спланувати зручну шафу, проаналізуйте, які речі будуть в ній зберігатися: довгі, короткі, зимові, літні... Необхідно визначити, скільки місця знадобиться під конкретні речі.

5. Висота шафи. Якщо планується висота більше, ніж 2,7 метра, не забудьте про пантограф. Він допоможе зручно використати всю висоту, щоб вам не довелося щоразу приносити драбину або стілець.

Невелика підказка: при ремонті не забувайте, що для вбудованої шафи потрібні кути в 90 градусів. Якщо стіни будуть завалені, то доведеться робити планки та закривати нерівності. Ну, і не забувайте про підсвічування, інакше складно буде шукати свої речі, навіть зручно розкладені,

– резюмувала Валентина Петрякова.