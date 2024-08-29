Експерти відповіли на найважливіше запитання: як часто ми повинні глибоко прибирати свій дім. Вони також дали найкращі поради щодо очищення та список обов'язкових місць для прибирання.

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Як часто треба робити глибоке очищення

Мікробіолог Шон Веран каже: "В ідеалі глибоке прибирання треба організовувати кожні 3 – 6 місяців. Та це залежить від різних факторів, як-от кількість мешканців, наявність домашніх тварин, загальний спосіб життя, дотримання чистоти кожного дня тощо".

Кімнати з інтенсивним рухом людей, такі як кухні, ванні та вітальні можуть вимагати частішої уваги, можливо, кожні 2 – 3 місяці. Спальні, наприклад, можна ретельно прибирати взагалі двічі на рік.

Глибоке прибирання може зайняти від цілого дня до двох вихідних, якщо ви хочете зробити все за один раз. Якщо ви плануєте розподілити, то працюйте по кілька годин щодня протягом тижня,

– каже експертка клінінгової компанії у Вірджинії Каріна Тонер.

Що входить до основного списку місць, які потрібно ретельно прибирати? Найперше експерти радять ретельно прибрати кухню та ванну кімнату.

На кухні: духовка, холодильник, мікрохвильова піч, задня панель, місця позаду та під приладами, дверцята шаф; комора.

У ванній кімнаті: плитка, ванна, душова кабіна, душові штори, сміттєвий бак (дезінфекція), дрібна сантехніка.

Душову кабіну слід ретельно очищувати та дезінфікувати / Фото Pexels

Також до списку входять:

усі підлоги та килими; вікна та жалюзі (кожні 6 місяців),

плінтуси та стіни; шафи; оббивка м'яких меблів; подушки, підковдру та наматрацники (кожні 3 – 6 місяців).

Також під час глибокого прибирання фахівці радять позбутися непотрібних речей, які просто займають місце в домі.