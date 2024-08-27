Експерти зі сну назвали п'ять основних ознак того, що пора замінити старі подушки. Навіть одна з них є вагомою причиною, аби купити нові.

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Ви прокидаєтеся з болем у шиї

Зношена подушка може спричиняти "нічне напруження", а на ранок – фізичний біль. Ніколь Мондшейн, британська експертка зі сну, каже: "Використання старої подушки спричиняє проблеми з вирівнюванням шиї, плечей і спини".

Зношені подушки / Фото Unsplash

Подушки стали плоскими

Коли ми купуємо нову пружну подушку, то просто мріємо на ній полежати. Цим вона й відрізняється від старої, яка з часом стає плоскою, наче млинець.

Загалом сертифікований коуч з питань сну Джилл Зваренстайн радить змінювати подушки кожні два роки. Та якщо вони мають ознаки зношення, то це обов'язково треба робити швидше. А ще експертка радить не шкодувати грошей на подушки для сну, а інвестувати в якісні, які точно прослугують вам 2 роки.

У вас несподівано загострилася алергія

Подушки та наволочки стають осередком багатьох мікробів, бо на них залишаються наші клітини шкіри, волосся та слина. Тож, якщо у вас раптово почалася алергія, якій немає пояснення, то причиною можуть бути саме подушки.

Причиною алергії можуть бути старі подушки / Фото Pexels

Подушки мають поганий запах

Якщо подушки починають неприємно пахнути, то це одна із ознак зношення. Краще замініть її на нову, щоб спати комфортно й не нашкодити своєму здоров'ю надалі.

"Чіткою ознакою того, що вам потрібно замінити подушки, є те, що вони починають змінювати колір або неприємно пахнути", – каже британська експертка Ніколь Мондшейн.

Наповнення подушок збилося в одну купу

Старі подушки можуть ставати плоскими або навпаки збиватися в купу. Якщо ви відчуваєте грудинки, коли лягаєте спати, то час позбутися цих подушок.

Саме через це важливо купувати подушки якісних виробників. Адже збитися в купу може наповнення навіть нової подушки, з чим вже навряд чи можна буде щось зробити.