Эксперты ответили на самый важный вопрос: как часто мы должны глубоко убирать свой дом. Они также дали лучшие советы по очистке и список обязательных мест для уборки.

Обратите внимание 5 предупреждающих признаков того, что вам следует купить новые подушки

Как часто надо делать глубокую очистку

Микробиолог Шон Веран говорит: "В идеале глубокую уборку надо организовывать каждые 3 – 6 месяцев. Но это зависит от различных факторов, например количество жителей, наличие домашних животных, общий образ жизни, соблюдение чистоты каждый день и т.д.".

Комнаты с интенсивным движением людей, такие как кухни, ванные и гостиные могут требовать более частого внимания, возможно, каждые 2 – 3 месяца. Спальни, например, можно тщательно убирать вообще дважды в год.

Глубокая уборка может занять от целого дня до двух выходных, если вы хотите сделать все за один раз. Если вы планируете распределить, то работайте по несколько часов ежедневно в течение недели,

– говорит эксперт клининговой компании в Вирджинии Карина Тонер.

Что входит в основной список мест, которые нужно тщательно убирать? Прежде всего эксперты советуют тщательно убрать кухню и ванную комнату.

На кухне: духовка, холодильник, микроволновая печь, задняя панель, места позади и под приборами, дверцы шкафов; кладовая.

В ванной комнате: плитка, ванна, душевая кабина, душевые шторы, мусорный бак (дезинфекция), мелкая сантехника.

Душевую кабину следует тщательно очищать и дезинфицировать / Фото Pexels

Также в список входят:

все полы и ковры; окна и жалюзи (каждые 6 месяцев),

плинтусы и стены; шкафы; обивка мягкой мебели; подушки, пододеяльники и наматрасники (каждые 3 – 6 месяцев).

Также во время глубокой уборки специалисты советуют избавиться от ненужных вещей, которые просто занимают место в доме.