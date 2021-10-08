Зокрема, на ринок нерухомості вплинув ріст курсу долара, падіння великих забудовників та переваги покупців. Детальніше про це – далі.

Цікаво ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Ріст курсу долара

Курс долара, який виріс в 3 рази – головний рушій змін.

У перші дні, поки забудовники не встигли зорієнтуватися, люди встигли скупити все, стрибок продажів був величезним. З цієї ж причини ціни на житло підіймалися й надалі.

З іншого боку, коли первинний ажіотаж спав, ринок на деякий час опинився в підвішеному стані: почалася війна на сході, політична нестабільність і загальний безлад у всіх сферах життєдіяльності країни, негативно позначилися на кількості угод. Люди не знали, що буде завтра, і не поспішали інвестувати. Але десь з 2015 все стало повертатися "на круги своя". На руку ринку нерухомості зіграла і ситуація з банками. Коли кілька з них визнали себе банкрутом, люди втратили довіру до цієї системи. І зрозуміли, що нерухомість може стати кращою альтернативою депозиту, – аналізує Ігор Кушнір.

Зміна споживчих запитів

На первинному ринку спостерігається ріст попиту на смартквартири / Фото Pexels

Друга зміна стосується самої нерухомості. Саме в цей період почався попит на квартири невеликого метражу. Якщо раніше найменшою була площа 50+ квадратних метрів, то з 2014 року почався попит на квартири 30 квадратів – так звані "смартквартири".

Тоді ж почала вимальовуватися певна настороженість покупців: вони вже приходили до відділів продажів з юристами, вчитувались в документи. Можна сказати, що інвестори в нерухомість подорослішали в ментальному сенсі. А ось щодо віку – навпаки. За ці роки покупець значно помолодшав, приблизно до 25+.

До теми Відомий девелопер назвав плюси та мінуси законопроєкту про гарантування прав на нерухомість

Падіння "Укрбуду" і "Аркади"

Ці компанії не мали ознак несумлінності, нормально працювали, тому ніхто не очікував таких подій. І на певний час це загальмувало ринок: деякі люди стали побоюватися вкладати в первинку. Радує те, що цей період тривав недовго, і ті, хто збирався купувати, прийшов за своєю нерухомістю.

До того ж відносно швидке розв'язання питання з добудовою об'єктів "Укрбуду" допомогло ринку відновиться в рази швидше!

Ясно, що були і реформи, і гойдалки з ДАБКом, і нові закони, що вносять корективи в правила гри на ринку. Тож список можна вважати суб'єктивним та відкритим до доповнень.