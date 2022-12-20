У Горенці на Київщині відкрили модульне містечко для тимчасового проживання

У Гостомельській територіальній громаді відкрили модульне містечко, для людей які втратили своє житло внаслідок військових дій Росії. Будиночки оснащені усім необхідним встановили за підтримки Польського уряду.

Відкриття містечка у Горенці відбулося 18 грудня. Схожі поселення вже успішно функціонують в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та в інших населених пунктах, що зазнали значних пошкоджень внаслідок російської військової агресії.

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Модульні будинки оснащені всім необхідним

Модульне містечко складається з 2 секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання. Воно розраховане на одночасне тимчасове розміщення 176 осіб. Кімнати укомплектовані всім необхідним для комфортного перебування, зокрема меблями та базовою побутовою технікою.

Також для мешканців модульного містечка функціонують кухні з кухонним приладдям, передбачені окремі модулі з їдальнями та санвузлами. Для дітей облаштували дитячі кімнати.

Який вигляд має модульне поселення у Горенці: дивіться відео

Модульне житло встановлене за сприяння Польщі.

"Це вже не перше модульне містечко на Київщині, де можуть знайти прихисток ті, хто залишився без власних домівок через війну. Щиро вдячний польському уряду за сприяння в розміщенні такого житла, а всім партнерам за допомогу в забезпеченні мешканців таких містечок необхідними речами".

А ми в свою чергу продовжуємо щоденну роботу над відновленням Київщини, аби всі жителі якнайскоріше повернулися вже у власні домівки,

– зазначив заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.