За даними сервісу готельної аналітики Hotel Matrix, станом на 28 грудня, готелі на гірськолижному курорті Буковель заповнені на 66%. У Львові – на 67%. При цьому ще минулого року завантаженість у цей період сягала 97% та 89% відповідно.

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На скорочення попиту вплинули вимушений виїзд українців за кордон, відсутність іноземних туристів та зменшення доходів громадян.

Бронювання здійснюють перед заїздом

До повномасштабного вторгнення готельні номери на Новий рік резервували до жовтня, розповів Forbes власник готелю "Стара Правда" в Буковелі Тарас Тустанівський. Однак, за його словами, цієї зими все змінилося – українці резервують номери в останній момент – 40% бронювань здійснені за 1 – 7 діб до заїзду.

Така ж ситуація у львівському комплексі Edem Resort Medical & Spa та бутик-готелі HAY & SPA by Edem Family в Буковелі. Станом на 27 грудня вони були заповнені на 80% та 50% відповідно.



Завантаженість готелів / Інфографіка Forbes

Буквально в останній момент – за кілька годин до виїзду – розмітають і залізничні квитки, розповідає керівник з пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко. Раніше в грудні половину квитків продавали за 11 – 20 днів до відправлення поїзда, то зараз таких лише 26%.

Як виросли ціни перед Новим роком

Зазвичай перед новорічними святами готельєри підіймають ціни. До війни у 3 – 4-зіркових готелях Львова вартість зростала на 40 – 50%, однак зараз підвищення значно скромніші – на 10 – 20%.



Як змінилися ціни / Інфографіка Forbes

Найменше подорожчали номери в одеських готелях. За інформацією Hotel Matrix, у середньому ціна на Новий рік збільшилась на 10 – 15% у гривні. Це не дивно, заповненість готелів курортного міста на новорічні свята не дотягує навіть до 20%.

Після повномасштабного вторгнення Росії у Одесі так і не відбувся літній сезон. На Новий рік туристів тим більше немає.

Ще одним нюансом стали додаткові витрати. Найбільше зʼїдають прибутки в готельєрів перебої електроенергії, спровоковані масованими обстрілами об'єктів критичної інфраструктури. Буковель не газифікований, і вся інфраструктура на електриці, розповідає Волошин з Edem Family. Це суттєво підвищує собівартість номерів та послуг. Через постійне знеструмлення страждає й Закарпаття. Тому без допомоги зі сторони туристів цей сезон видасться для готельєрів особливо важким.