По данным сервиса гостиничной аналитики Hotel Matrix, по состоянию на 28 декабря, отели на горнолыжном курорте Буковель заполнены на 66%. Во Львове – на 67%. При этом еще в прошлом году загруженность в этот период достигала 97% и 89% соответственно.

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На сокращение спроса повлияли вынужденные выезды украинцев за границу, отсутствие иностранных туристов и уменьшение доходов граждан.

Бронирование осуществляют перед заездом

До полномасштабного вторжения гостиничные номера на Новый год резервировали до октября, рассказал Forbes владелец гостиницы "Старая Правда" в Буковеле Тарас Тустановский. Однако, по его словам, этой зимой все изменилось – украинцы резервируют номера в момент – 40% бронирований осуществлены за 1 – 7 суток до заезда.

Такая же ситуация во львовском комплексе Edem Resort Medical & Spa и бутик-гостинице HAY & SPA by Edem Family в Буковеле. На 27 декабря они были заполнены на 80% и 50% соответственно.



Загрузка гостиниц / Инфографика Forbes

Буквально в последний момент – за несколько часов до выезда – разметают и ж/д билеты, рассказывает руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко. Ранее в декабре половину билетов продавали за 11 – 20 дней до отправления поезда, то сейчас таких только 26%.

Как выросли цены перед Новым годом

Обычно перед новогодними праздниками отели поднимают цены. До войны в 3 – 4-звездных гостиницах Львова стоимость росла на 40 – 50%, однако сейчас повышение значительно скромнее – на 10 – 20%.



Как изменились цены / Инфографика Forbes

Меньше всего подорожали номера в одесских гостиницах. По информации Hotel Matrix, в среднем цена на Новый год увеличилась на 10 – 15% в гривне. А заполненность гостиниц курортного города на новогодние праздники не дотягивает даже до 20%.

После полномасштабного вторжения России в Одессе так и не прошел летний сезон. На Новый год туристов, тем более, нет.

Еще одним нюансом стали дополнительные расходы. Больше всего съедают доходы у гостиниц перебои электроэнергии, спровоцированные массированными обстрелами объектов критической инфраструктуры. Буковель не газифицирован, и вся инфраструктура на электричестве, рассказывает Волошин из Edem Family. Это существенно увеличивает себестоимость номеров и услуг. Из-за постоянного обесточивания страдает и Закарпатье. Поэтому без помощи со стороны туристов этот сезон покажется для гостиниц особенно тяжелым.