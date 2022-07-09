Санкції працюють: громадянці росії заборонили продати берлінську нерухомість

Громадянка росії намагається продати свою нерухомість ще з 2021 року. Проте після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, жінка потрапила до списків санкцій Євросоюзу.

Ім'я підсанкційної росіянки поліція Берліна не називає. У податковій також вирішили не розголошувати, де саме розташована нерухомість.

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Росіяни більше не зможуть отримувати дохід від своїх активів

Нотаріус, який супроводжував угоди росіянки, повідомив банк та фінансові органи, що, зважаючи на санкції, його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. У результаті на угоди за її участі було накладено заборону.



Зараз у списках санкцій Німеччини та ЄС знаходиться 1 158 фізичних осіб, а також 98 підприємств, пов'язаних з Росією.

Як пишуть ЗМІ, з 2004 – 2021 роки громадяни Росії придбали нерухомості лише в Берліні на 546 мільйонів євро. Серед них і російські олігархи – наприклад, Аркадій Ротенберг і його дочка Лілія, які володіють у німецькій столиці нерухомістю класу "люкс" вартістю кілька мільйонів євро.

Наразі європейська влада починає ретельніше придивлятися до російських покупців і продавців нерухомості. Через це для більшості з них стає важче розпоряджатися нерухомістю в Європі.

Німеччина активно заморожує російські активи: