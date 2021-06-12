У Хорватії розпродують будинки по 4 гривні: хто і що може купити

У місті Леград на півночі Хорватії продають пусті будинки за копійки. Таким чином місцева влада хоче привернути увагу нового населення.

На продаж виставлено 19 будинків за ціною 1 куна (4,37 гривні). Хто і що може придбати – читайте далі.

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Як виникла ідея

Леград колись був другим за величиною населеним пунктом. Після розпаду Австро-Угорщини у ХХ столітті жителів у ньому ставало все менше. Наразі в місті проживає близько 2,2 тисячі жителів. Це удвічі менше, ніж 70 років тому.

Для того щоб виправити ситуацію, місцева влада вирішила продати 19 порожніх будинків і покинутих будівель за ціною 1 куна (4,37 гривні) за кожен об'єкт. Стан деяких будівель плачевний – немає вікон і дверей, а на стінах утворилася цвіль.

Деякі будинки можна купити лише за 4,37 гривні / Фото Pixabay

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Кому продают будинки

У влади є певні вимоги до покупців. Новим мешканцям міста має бути менше 40 років. Також серед умов – платоспроможність і бажання прожити у місті хоча б 15 років. При цьому муніципалітет готовий надати покупцям 25 тисяч кун (109 тисяч гривень) на ремонт. Жителям, які придбають будинки з приватної власності, влада покриє 20% від вартості.

За словами глави міста Івана Саболича, пропозиція зацікавила іноземців. Зокрема, влада отримала запити з України, Туреччини, Росії, Аргентини та Колумбії. Однак до Хорватії досить складно іммігрувати, тому поки що у Леграді живуть тільки місцеві.

Покупцям має бути до 40 років / Фото Pixabay