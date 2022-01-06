Хто може не сплачувати внесок у пенсійний фонд України та як повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені – далі.

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Право не сплачувати 1% до ПФУ: що відомо

Урядове рішення щодо звільнення деяких громадян від сплати до Пенсійного фонду 1% вартості житла чи іншої нерухомості, що купується, було зафіксовано відповідною Постановою КМУ.

Від пенсійного збору звільняються:

юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;

організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;

громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;

громадяни, що купують житло вперше.

Законодавче формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:

купівля;

приватизація;

успадкування;

отримання у дар;

купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.

Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла.

Як повернути кошти за безпідставно сплачений збір

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:

заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;

договір купівлі-продажу;

копія квитанції про сплату пенсійного збору;

довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).

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У заяві подаються дані:

про місце розташування юридичної особи або місце проживання фізичної особи;

контактний номер телефону;

суму платежу, що підлягає поверненню;

спосіб переказу бюджетних коштів та реквізити рахунку одержувача коштів у разі безготівкового способу повернення коштів.

Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити до Пенсійного фонду 1% податку, який нараховується на всю вартість покупки.