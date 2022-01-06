Кто может не платить взнос в пенсионный фонд Украины и как вернуть средства, даже если они уже были оплачены – дальше.
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Право не платить 1% в ПФУ: что известно
Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости покупаемого жилья или другой недвижимости было зафиксировано соответствующим Постановлением КМУ.
От пенсионного сбора освобождаются:
- юридические лица, покупающие недвижимое имущество за бюджетные средства;
- организации иностранных государств, обладающих иммунитетом согласно международным договорам;
- граждане, находившиеся в очереди на получение жилья;
- граждане, покупающие жилье впервые.
Законодательная формулировка "лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье" предусматривает отсутствие следующих сделок с недвижимостью:
- покупка;
- приватизация;
- наследование;
- получение в дар;
- покупка в форме доли в общем имуществе супругов.
Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья.
Как вернуть средства за безосновательно уплаченный сбор
Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие сведения о заявителе:
- заявление произвольной формы с описанием сделки покупки жилья;
- договор купли-продажи;
- копия квитанции об уплате пенсионного сбора;
- справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (подтверждение того, что приобретенное жилье является первым приобретенным недвижимым имуществом).
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В заявлении представляются данные:
- о местонахождении юридического лица или месте жительства физического лица;
- контактный номер телефона;
- сумму платежа, подлежащего возврату;
- способ перевода бюджетных средств и реквизиты счета получателя средств при безналичном способе возврата средств.
Чем выше стоимость жилья, тем больше придется уплатить в Пенсионный фонд 1% налога, начисляемого на всю стоимость покупки.