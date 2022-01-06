Кто может не платить взнос в пенсионный фонд Украины и как вернуть средства, даже если они уже были оплачены – дальше.

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Право не платить 1% в ПФУ: что известно

Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости покупаемого жилья или другой недвижимости было зафиксировано соответствующим Постановлением КМУ.

От пенсионного сбора освобождаются:

юридические лица, покупающие недвижимое имущество за бюджетные средства;

организации иностранных государств, обладающих иммунитетом согласно международным договорам;

граждане, находившиеся в очереди на получение жилья;

граждане, покупающие жилье впервые.

Законодательная формулировка "лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье" предусматривает отсутствие следующих сделок с недвижимостью:

покупка;

приватизация;

наследование;

получение в дар;

покупка в форме доли в общем имуществе супругов.

Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья.

Как вернуть средства за безосновательно уплаченный сбор

Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие сведения о заявителе:

заявление произвольной формы с описанием сделки покупки жилья;

договор купли-продажи;

копия квитанции об уплате пенсионного сбора;

справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (подтверждение того, что приобретенное жилье является первым приобретенным недвижимым имуществом).

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В заявлении представляются данные:

о местонахождении юридического лица или месте жительства физического лица;

контактный номер телефона;

сумму платежа, подлежащего возврату;

способ перевода бюджетных средств и реквизиты счета получателя средств при безналичном способе возврата средств.

Чем выше стоимость жилья, тем больше придется уплатить в Пенсионный фонд 1% налога, начисляемого на всю стоимость покупки.