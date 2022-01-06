Хто звільняється від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості
Джерело:Finance
Внесок у розмірі 1% від вартості нерухомості входить до стандартного переліку податків при купівлі житла. Але чинне законодавство робить ряд винятків.
Хто може не сплачувати внесок у пенсійний фонд України та як повернути кошти, навіть якщо вони вже були сплачені – далі.
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Право не сплачувати 1% до ПФУ: що відомо
Урядове рішення щодо звільнення деяких громадян від сплати до Пенсійного фонду 1% вартості житла чи іншої нерухомості, що купується, було зафіксовано відповідною Постановою КМУ.
Від пенсійного збору звільняються:
- юридичні особи, що купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
- організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;
- громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;
- громадяни, що купують житло вперше.
Законодавче формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" передбачає відсутність наступних операцій з нерухомістю:
- купівля;
- приватизація;
- успадкування;
- отримання у дар;
- купівля у вигляді частки у спільному майні подружжя.
Пенсійний збір також не сплачується при інвестуванні в будівництво житла.
Як повернути кошти за безпідставно сплачений збір
Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку. Для цього треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, подавши такі відомості про заявника:
- заяву довільної форми з описом операції купівлі житла;
- договір купівлі-продажу;
- копія квитанції про сплату пенсійного збору;
- довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтвердження того, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном).
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У заяві подаються дані:
- про місце розташування юридичної особи або місце проживання фізичної особи;
- контактний номер телефону;
- суму платежу, що підлягає поверненню;
- спосіб переказу бюджетних коштів та реквізити рахунку одержувача коштів у разі безготівкового способу повернення коштів.
Чим вища вартість житла, тим більше доведеться сплатити до Пенсійного фонду 1% податку, який нараховується на всю вартість покупки.