Hygge: що це за стиль інтер'єру і в чому його особливості

Hygge – стиль інтер'єру, який покликаний зробити приміщення затишним, а атмосферу – домашньою.

Які особливості у стилю Hygge – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Сьогодні поговоримо про такий стиль інтер’єру, як Hygge,

– зазначила Руснак.

Особливості Hygge

Екологічність – основна риса стилю. Обираються лише екологічні та якісні матеріали. Пластик і меблі з ДСП для такого варіанту не підійдуть.

– основна риса стилю. Обираються лише екологічні та якісні матеріали. Пластик і меблі з ДСП для такого варіанту не підійдуть. Природні матеріали – ще одна ознака стилю. Якщо йдеться про оздоблення та оформлення, це – дерево, потертий метал, камінь. Текстиль з дрібної рогожки, шерсті, в'язані речі.

– ще одна ознака стилю. Якщо йдеться про оздоблення та оформлення, це – дерево, потертий метал, камінь. Текстиль з дрібної рогожки, шерсті, в'язані речі. Палітра кольорів. Стримані та максимально природні відтінки – фішка Hygge. Усі кольори повинні заспокоювати і створювати затишок.

Hygge – стиль, який підійде цінителям затишку / Фото kvartblog

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Освітлення має бути різноплановим. Використовується загальне (точкове) освітлення та зоноване (бра, торшери). Вони дають достатню кількість світла та забезпечують затишок і комфорт.

Натуральні матеріали – одна з особливостей стилю / Фото kvartblog

Декор повинен бути якісним. Зазвичай це: