Hygge: що це за стиль інтер'єру і в чому його особливості

Hygge – стиль інтер'єру, який покликаний зробити приміщення затишним, а атмосферу – домашньою.
Які особливості у стилю Hygge – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Сьогодні поговоримо про такий стиль інтер’єру, як Hygge,
– зазначила Руснак.
Особливості Hygge
- Екологічність – основна риса стилю. Обираються лише екологічні та якісні матеріали. Пластик і меблі з ДСП для такого варіанту не підійдуть.
- Природні матеріали – ще одна ознака стилю. Якщо йдеться про оздоблення та оформлення, це – дерево, потертий метал, камінь. Текстиль з дрібної рогожки, шерсті, в'язані речі.
- Палітра кольорів. Стримані та максимально природні відтінки – фішка Hygge. Усі кольори повинні заспокоювати і створювати затишок.
Hygge – стиль, який підійде цінителям затишку / Фото kvartblog
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- Освітлення має бути різноплановим. Використовується загальне (точкове) освітлення та зоноване (бра, торшери). Вони дають достатню кількість світла та забезпечують затишок і комфорт.
Натуральні матеріали – одна з особливостей стилю / Фото kvartblog
- Декор повинен бути якісним. Зазвичай це:
- кашпо;
- речі, створені власноруч у спокійній гамі кольорів;
- дзеркала у дерев'яній рамі;
- вінтажні підсвічники;
- речі з інших країн з ноткою етно з натуральних матеріалів.