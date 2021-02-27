Hygge: что это за стиль интерьера и в чем его особенности
Hygge – стиль интерьера, который призван сделать помещение уютным, а атмосферу – домашней.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Какие особенности у стиля Hygge – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Сегодня поговорим о таком стиле интерьера, как Hygge,
– отметила Руснак.
Особенности Hygge
- Экологичность – основная черта стиля. Выбираются только экологичные и качественные материалы. Пластик и мебель из ДСП для такого варианта не подойдут.
- Природные материалы – еще один признак стиля. Если речь идет об украшении и оформлении, это – дерево, потертый металл, камень. Текстиль из мелкой рогожки, шерсти, вязаные вещи.
- Палитра цветов. Сдержанные и максимально естественные оттенки – фишка Hygge. Все цвета должны успокаивать и создавать уют.
Hygge – стиль, который подойдет ценителям уюта / Фото kvartblog
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- Освещение должно быть разноплановым. Используется общее (точечное) освещение и зонированное (бра, торшеры). Они дают достаточное количество света и обеспечивают уют и комфорт.
Натуральные материалы – одна из особенностей стиля / Фото kvartblog
- Декор должен быть качественным. Как правило, это:
- кашпо;
- вещи, созданные руками в спокойной цветовой гамме;
- зеркала в деревянной раме;
- винтажные подсвечники;
- вещи из других стран с ноткой этно из натуральных материалов.
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