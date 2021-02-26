Яскраві акценти дозволяють зробити інтер'єр квартири або будинку унікальним і цікавим.

Як правильно використовувати кольорові акценти – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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У вас, бувало, таке відчуття, коли хочеться додати кольору в інтер'єр, але страшно переборщити, зробити приміщення строкатим? Адже правильно підібрати і розставити акценти в інтер'єрі – ціле мистецтво,

зазначила Морозова.

Як правильно використовувати яскраві акценти

Головне правило: 60% – основний колір, 30% – вторинний колір або відтінки основного, 10% – акцентний.

Кольорові акценти можна і варто використовувати у текстилі. Річ у тім, що його набагато легше і дешевше замінити, ніж робити новий ремонт . Це можуть бути акцентні штори, постільна білизна, подушки, пледи, килими тощо.

. Це можуть бути акцентні штори, постільна білизна, подушки, пледи, килими тощо. Якщо ви вирішили кардинально оновити житло, слід почати з 3D-візуалізації. Так ви зможете уявити майбутній вигляд кімнати. Також можна використовувати кольорові акценти у тих місцях, які не знаходяться постійно перед очима. Так яскраві і строкаті кольори не встигнуть вам набриднути. Це можуть бути стіни у гардеробній, часткове фарбування стелі та ін.

Розставляючи кольорові акценти, дотримуйтеся головного правила / Фото pinterest

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Для того щоб акцент виглядав стильно, достатньо лише кількох деталей.

В іншому випадку колір "розмиється" і стане допоміжним. Тому у приміщенні використовуйте тільки кілька деталей акцентного кольору або його відтінків,

– пояснила Вікторія Морозова.

Акцентами можуть стати картини або панно. За словами дизайнерки інтер'єру, зараз модно використовувати абстрактні моноколірні картини, які можна ставити на підлогу.

Для красивого акценту достатньо кількох деталей / Фото pinterest