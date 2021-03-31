Ідеальна кухня: як її створити і що продумати
Кухня – приміщення, в якому проводиться дуже багато часу. Саме тут найчастіше збирається вся родина.
Джерело:Інстаграм GT interior design
Тому кухня повинна бути максимально функціональною і зручною. Які нюанси слід врахувати, щоб зробити її ідеальною, розповіли дизайнери інтер'єру з GT interior design.
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Поради для ідеальної кухні
Кухня має бути:
- зручною;
- практичною;
- красивою;
- безпечною;
- місткою.
Визначте для себе, яке місце у вашому житті займає кухня. Скільки ви проводите там часу? Часто готуєте чи ні? Чи готуєте разом з сім'єю, або хтось один? Якою технікою користуєтеся?
– відзначили дизайнери інтер'єру.
Кухня повинна бути зручною для всієї родини / Фото pinterest
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За її словами, після цього можна продумати і створити ідеальну кухню конкретно для вашої родини.
Для того щоб кухня була комфортною, сплануйте свої кроки / Фото pinterest
Уявіть, що ви прийшли додому, принесли продукти. Куди їх поставити? Потім змоделюємо процес готування: беремо потрібне з холодильника > миємо > готуємо > смажимо, варимо і т.д. > подаємо до столу. Трішки фантазії і ви відчуєте, що де має розташовуватися,
– резюмували в GT interior design.
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