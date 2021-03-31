Идеальная кухня: как ее создать и что продумать
Кухня – помещение, в котором проводится очень много времени. Именно здесь чаще всего собирается вся семья.
Источник:Инстаграм GT interior design
Поэтому кухня должна быть максимально функциональной и удобной. Какие нюансы следует учесть, чтобы сделать ее идеальной, рассказали дизайнеры интерьера из GT interior design.
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Советы для идеальной кухни
Кухня должна быть:
- удобной;
- практичной;
- красивой;
- безопасной;
- вместительной.
Определите для себя, какое место в вашей жизни занимает кухня. Сколько вы проводите там времени? Часто готовите, или нет? Готовите вместе с семьей, или кто-то один? Какой техникой пользуетесь?
– отметили дизайнеры интерьера.
Кухня должна быть удобной для всей семьи / Фото pinterest
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По ее словам, после этого можно продумать и создать идеальную кухню конкретно для вашей семьи.
Для того чтобы кухня была комфортной, спланируйте свои шаги / Фото pinterest
Представьте, что вы пришли домой, принесли продукты. Куда их поставить? Затем смоделируйте процесс готовки: берем нужное из холодильника > моем > приготавливаем > жарим, варим и пр. > подаем к столу. Немножко фантазии и вы почувствуете, что где должно располагаться,
– резюмировали в GT interior design.
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