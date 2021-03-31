Кухня – помещение, в котором проводится очень много времени. Именно здесь чаще всего собирается вся семья.

Поэтому кухня должна быть максимально функциональной и удобной. Какие нюансы следует учесть, чтобы сделать ее идеальной, рассказали дизайнеры интерьера из GT interior design.

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Советы для идеальной кухни

Кухня должна быть:

удобной;

практичной;

красивой;

безопасной;

вместительной.

Определите для себя, какое место в вашей жизни занимает кухня. Сколько вы проводите там времени? Часто готовите, или нет? Готовите вместе с семьей, или кто-то один? Какой техникой пользуетесь?

– отметили дизайнеры интерьера.

Кухня должна быть удобной для всей семьи / Фото pinterest

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По ее словам, после этого можно продумать и создать идеальную кухню конкретно для вашей семьи.

Для того чтобы кухня была комфортной, спланируйте свои шаги / Фото pinterest

Представьте, что вы пришли домой, принесли продукты. Куда их поставить? Затем смоделируйте процесс готовки: берем нужное из холодильника > моем > приготавливаем > жарим, варим и пр. > подаем к столу. Немножко фантазии и вы почувствуете, что где должно располагаться,

– резюмировали в GT interior design.