Идеальная кухня: какие хитрости использовать во время ремонта
Ремонт в кухне необходимо тщательно продумать до мелочей, и только потом приступать к работе.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
Какие интересные хитрости использовать во время ремонта кухни, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Волшебной палочки в ремонте вообще не существует. Спланировать, продумать все большие и маленькие решения, определиться с цветовой гаммой и материалами отделки – большая работа,
– отметила Ильяшенко.
Какие хитрости пригодятся в ремонте кухне
- Планировка кухни. Важно помнить о рабочем треугольнике;
- Поиск референсов. По словам дизайнера интерьера, важно не просто смотреть картинки с кухнями, но и фиксировать себе те детали, которые нравятся: цвет пола и стен, расположение техники, количество тумб, навесных шкафов и пеналов, освещение и пр.
Кухня – достаточно техническое помещение, предназначенное для приготовление, сами знаете: крошки сыпятся повсюду, времени на уборку хватает не всегда, поэтому говоря о практичности, я имею ввиду, что пыль и крошки будут менее заметны. Лучше не выбирать слишком темные покрытия, так как будут видны все отпечатки, царапины и разводы после уборки,
– пояснила дизайнер интерьера.
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Спланируйте все мелочи до начала ремонта / Фото dizayndoma
- Бытовую технику на кухне можно не только строить, но и спрятать. Это касается абсолютно всех предметов от чайника до кухонных машин.
- Еще одна фишка – широкая столешница. К примеру, стандартная ширина – 60 см, можно добавить к ней еще 30 см и спрятать это место под дверцы, за которыми можно будет разместить много всего.
- Помните о розетках – на кухне их должно быть много.
- Если вы хотите отказаться от навесных шкафов – продумайте заранее места для хранения.
Можно сделать широкие выдвижные ящики, в которые складывать тарелки из мойки даже удобнее. Вспомните, как открывая шкаф над раковиной, задираете свою изящную ручку с тарелкой, а капельки воды, предательски скатываются в рукав по локтю,
– резюмировала Полина Ильяшенко.
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