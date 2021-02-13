Ідеальна кухня: які хитрощі використати під час ремонту

Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
Ремонт на кухні необхідно ретельно продумати до дрібниць, і лише потім приступати до робіт.
Які цікаві хитрощі використати під час ремонту кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Чарівної палички в ремонті взагалі не існує. Спланувати, продумати всі великі і маленькі рішення, визначитися з колірною гамою і матеріалами оздоблення – велика робота,
– зазначила Ілляшенко.
Кухня – досить технічне приміщення, призначене для приготування, самі знаєте: крихти сипляться всюди, часу на прибирання вистачає не завжди, тому говорячи про практичність, я маю на увазі, що пил і крихти будуть менш помітні. Краще не вибирати занадто темні покриття, оскільки буде видно всі відбитки, подряпини і розводи після прибирання,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
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Сплануйте всі дрібниці до початку ремонту / Фото dizayndoma
Можна зробити широкі висувні ящики, в які складати тарілки з мийки навіть зручніше. Згадайте, як відкриваючи шафу над раковиною, задираєте свою витончену ручку з тарілкою, а крапельки води, зрадницьки скочуються в рукав по ліктю,
– резюмувала Поліна Ілляшенко.