Идеальный диван для квартиры и дома: как выбрать и что учесть
Диван – элемент мебели, который есть в каждой квартире и доме. К его выбору нужно подойти серьезно.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
Важно учитывать вид дивана, его удобство и качество. Какие бывают диваны и как его выбрать – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Раскладные диваны в зависимости от механизма бывают:
- раскладывающиеся (классический раскладной диван);
- выкатные/выдвижные;
- разворачивающиеся.
Диван должен быть удобным и стильным / Фото pinterest
Какие диваны бывают
- Диван-книжка. Изделие легко можно превратить в кровать. Для этого сидение нужно приподнять до щелчка раскладного механизма, после чего опустить.
- Еврокнижка. Для раскладывания диванное сидение выкатывается вперед.
- "Дельфин".
Для трансформирования дивана в кровать следует выдвинуть, потянув за ручку, специальный блок, скрытый под основным сидением, а затем просто развернуть книжкой мягкую часть самого сидения, формируя спальное место,
– уточнила Виктория Файнблат.
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- Диван-"пантограф" "Пума". В этом виде сиденье легко поднимается и выносится вперед, фиксируясь на опоре.
- "Конрад". Для того чтобы появилась раскладушка с тонким поролоновым матрасом, необходимо потянуть за потайную петлю.
Помните, что диван должен быть удобным / Фото pinterest
- Французская модель. Для трансформации нужно снять подушки с сидения. Раскладывание спального места происходит в три этапа.
- Американская модель – превращается в раскладушку в два шага.
- Итальянская модель. По словам дизайнера интерьера, этот вариант является самым надежным, однако и самым дорогим. Трансформируется без снятия подушек.
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