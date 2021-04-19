Диван – элемент мебели, который есть в каждой квартире и доме. К его выбору нужно подойти серьезно.

Важно учитывать вид дивана, его удобство и качество. Какие бывают диваны и как его выбрать – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат. Интересно Как легко и быстро освежить ванную комнату: лайфхаки от профи Раскладные диваны в зависимости от механизма бывают: раскладывающиеся (классический раскладной диван);

выкатные/выдвижные;

разворачивающиеся. Диван должен быть удобным и стильным / Фото pinterest Какие диваны бывают Диван-книжка . Изделие легко можно превратить в кровать. Для этого сидение нужно приподнять до щелчка раскладного механизма, после чего опустить.

. Изделие легко можно превратить в кровать. Для этого сидение нужно приподнять до щелчка раскладного механизма, после чего опустить. Еврокнижка . Для раскладывания диванное сидение выкатывается вперед.

. Для раскладывания диванное сидение выкатывается вперед. "Дельфин". Для трансформирования дивана в кровать следует выдвинуть, потянув за ручку, специальный блок, скрытый под основным сидением, а затем просто развернуть книжкой мягкую часть самого сидения, формируя спальное место,

– уточнила Виктория Файнблат. Читайте В каких цветах оформить кухонный гарнитур: 4 крутых сочетания Диван-"пантограф" "Пума". В этом виде сиденье легко поднимается и выносится вперед, фиксируясь на опоре.

В этом виде сиденье легко поднимается и выносится вперед, фиксируясь на опоре. "Конрад". Для того чтобы появилась раскладушка с тонким поролоновым матрасом, необходимо потянуть за потайную петлю. Помните, что диван должен быть удобным / Фото pinterest Французская модель . Для трансформации нужно снять подушки с сидения. Раскладывание спального места происходит в три этапа.

. Для трансформации нужно снять подушки с сидения. Раскладывание спального места происходит в три этапа. Американская модель – превращается в раскладушку в два шага.

– превращается в раскладушку в два шага. Итальянская модель. По словам дизайнера интерьера, этот вариант является самым надежным, однако и самым дорогим. Трансформируется без снятия подушек. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайн-бюро Виктории Файнблат (@design_faynblat)