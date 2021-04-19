Ідеальний диван для квартири і будинку: як вибрати та що врахувати

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Джерело:

Інстаграм Вікторії Файнблат

Диван – елемент меблів, який є у кожній квартирі і будинку. До його вибору треба підійти серйозно. Важливо враховувати вид дивана, його зручність та якість.

Які бувають дивани та як його вибрати – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Розкладні дивани в залежності від механізму бувають:

  • розкладні (класичний розкладний диван);
  • викатні/висувні;
  • розгорнуті.

Диван повинен бути зручним і стильним / Фото pinterest

Які дивани бувають

  • Диван-книжка. Виріб легко можна перетворити на ліжко. Для цього сидіння потрібно підняти до клацання розкладного механізму, після чого опустити.
  • Єврокнижка. Для розкладання дивана сидіння викочується вперед.
  • "Дельфін".

Для трансформування дивана у ліжко слід висунути, потягнувши за ручку, спеціальний блок, який прихований під основним сидінням, а потім просто розгорнути книжкою м'яку частину самого сидіння, формуючи спальне місце,
– уточнила Вікторія Файнблат.

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  • Диван-"пантограф" "Пума". У цьому виді сидіння легко підіймається і виноситься вперед, фіксуючись на опорі.
  • "Конрад". Для того щоб з'явилася розкладачка з тонким поролоновим матрацом, необхідно потягнути за потаємну петлю.

Пам'ятайте, що диван повинен бути зручним / Фото pinterest

  • Французька модель. Для трансформації потрібно зняти подушки з сидіння. Розкладання спального місця відбувається в три етапи.
  • Американська модель – перетворюється на розкладачку у два кроки.
  • Італійська модель. За словами дизайнерки інтер'єру, цей варіант є найбільш надійним, однак і найдорожчим. Трансформується без зняття подушок.

 