Сіро-біла вітальня: 5 чудових дизайнів для прихильників нейтральних схем

Сірий і білий ідеально поєднуються в будь-якій кімнаті, адже це два універсальні кольори. Попри те, зручно мати готові дизайни, це полегшить процес підготовки до ремонту.

Якщо ви плануєте зробити вітальню в сіро-білих кольорах, але не уявляєте вигляд кімнати, ці ідеї вам допоможуть. Пропонуємо п'ять дизайнів, які справді варті уваги.

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Зверніть увагу, що дизайнери використовують також інші відтінки. Вітальня матиме нудний вигляд, якщо зробити її лише у двох нейтральних кольорах. "Щоб привернути додатковий інтерес до сірих кімнат, подумайте про впровадження "яскравих творів мистецтва, акцентних м'яких меблів, антикварних меблів і предметів", – каже експертка Джейн Ландіно.

Темно-сірий з білим додають відчуття затишку

Темно-сірі стіни й меблі з акцентними білими вікнами / Фото Future

Теплий та світлий відтінок сірого посилює відчуття спокою

Гарний світло-сірий колір у вітальні / Фото Future

Додайте також бежевий та коричневий

Коричневі та бежеві деталі додають відчуття розкоші / Фото MV Architects

Віддавайте перевагу деталям з природних матеріалів

Текстурна темно-сіра стеля з дерева / Фото Jenna Peffley

Оберіть цікаві сіро-білі шпалери

Стильні сіро-білі шпалери в смужку / Фото Future