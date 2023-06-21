Сіро-біла вітальня: 5 чудових дизайнів для прихильників нейтральних схем
Джерело:Homes & Gardens
Сірий і білий ідеально поєднуються в будь-якій кімнаті, адже це два універсальні кольори. Попри те, зручно мати готові дизайни, це полегшить процес підготовки до ремонту.
Якщо ви плануєте зробити вітальню в сіро-білих кольорах, але не уявляєте вигляд кімнати, ці ідеї вам допоможуть. Пропонуємо п'ять дизайнів, які справді варті уваги.
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Зверніть увагу, що дизайнери використовують також інші відтінки. Вітальня матиме нудний вигляд, якщо зробити її лише у двох нейтральних кольорах. "Щоб привернути додатковий інтерес до сірих кімнат, подумайте про впровадження "яскравих творів мистецтва, акцентних м'яких меблів, антикварних меблів і предметів", – каже експертка Джейн Ландіно.