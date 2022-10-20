Відомо, що компанія IKEA безкоштовно облаштує меблями та домашнім декором будинки пілотного містечка в Бучанському районі.

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IKEA надасть меблі для облаштування будинків в пілотному містечку RE:Ukraine

Як зазначили RE:Ukraine, у лютому IKEA відзначила перший рік роботи в Україні, та вже на початку весни змінила вектор діяльності у нашій країні та направила виробничі потужності на допомогу біженцям. Однією із ініціатив компанії став проєкт центрів підтримки Blue Dot у країнах Східної Європи.

Зараз IKEA долучилася і до допомоги Бучанській громаді. Разом із RE:Ukraine компанія працюватиме над тим, щоб подарувати українцям, які нарешті повертаються додому, затишок та комфорт.

Головне прагнення RE:Ukraine Housing – після потрясінь останніх місяців запропонувати переселенцям затишне житло. Тимчасове, але не менш комфортне за постійне. З дизайном, який відчувається як щось нове, і водночас – знайоме і звичне,

– коментують автори проєкту.

Проєктна пропозиція RE:Ukraine / Фото RE:Ukraine

Що відомо про проєкт Balbek Bureau

Перше модульне містечко для переселенців RE:Ukraine з'явиться поблизу Бучі та буде розраховане на 15 сімей.

Основна мета проєкту – створити бюджетне і комфортне тимчасове житло для тих сімей, які очікують на відбудову їхнього житла.

Пілотний проєкт триватиме рік: близько 3,5 місяців житло будуватимуть. Далі на 9 місяців туди заселять перших мешканців. За цей час вдасться провести аналіз, як тимчасове житло працює на практиці у різні сезони.

Згодом модулі можна буде розібрати й використовувати на іншій локації за іншим цільовим призначенням.

Над проєктом тимчасового житла працює половина із 50 членів команди Balbek Bureau .

Нагадаємо, IKEA покинула російський ринок 5 березня – на другий тиждень повномасштабного вторгнення. А вже у червні компанія заявила про закриття фабрик на території держави-агресорки.